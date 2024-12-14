Что случилось в Южной Корее с самым безопасным самолетом?

Сегодня утром Южную Корею потрясла трагедия: 179 человек погибло в результате взрыва самолета во время посадки на юго-западе страны. Что произошло с Боингом 737-800, на борту которого были десятки человек - рассказываем в этом материале.

Что случилось в Южной Корее?

В 9:00 утра по местному времени (03:00 по МСК) самолёт корейской авиакомпании Jeju Air, завершавший рейс из Бангкока (Таиланд) в город Муан на юго-западе Республики Корея, проскользив на фюзеляже несколько минут, врезался в стену аэропорта и загорелся. На борту Боинга 737-800 был 181 человек: 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Почти все, кто был в самолете, кроме двух человек, граждане Южной Кореи. Самолет был полностью разрушен, кроме хвостовой части.

Сколько человек погибло на месте катастрофы?

Спасательные работы на месте крушения корейского самолёта продолжаются: более 1500 пожарных, полицейских, военных, членов береговой охраны и работников аэропорта задействованы в поиске и спасении выживших. В настоящий момент, по официальным данным, обнаружены тела всех 179 жертв. Двух человек удалось спасти. В аэропорту Муана собрались сотни человек: родственники тех, кто был на борту, хотят узнать информацию о своих близких. Личности 22 погибших уже были установлены.

Почему загорелся самолет?

Пилоты рейса 7C2216 корейских авиалиний Jeju Air попытались совершить посадку на фюзеляж примерно в 9:03 по местному времени после того, как взлётно-посадочное устройство, шасси самолёта, не раскрылось. Самолёт Jeju Air подал сигнал бедствия через минуту после того, как диспетчер аэропорта предупредил о возможном столкновении с птицами. Через две минуты после этого самолёт врезался в стену, ограждающую территорию аэропорта, разломался на две части, хвостовую и переднюю, и загорелся. Представители пожарного управления возможной причиной трагедии называют столкновение с птицами. Еще одно предполагаемое объяснение - плохие погодные условия.

Странные звуки и короткая взлетно-посадочная полоса

Очевидцы трагедии в Международном аэропорту Муана сообщили о громком звуке, который предшествовал столкновению Боинга со стеной.

После крушения самолёта было выдвинуто предположение, что взлётно-посадочная полоса, на которой рейс 7C2216 совершал посадку, слишком короткая для такого авиасудна, её длина 2800 метров, а в Сеульском аэропорту, например, средняя длина ВПП - 3700-4000 метров. Однако директор авиационного управления Министерства земли, инфраструктуры и транспорта, Джу Чон-Ван заявил, что этой полосой в аэропорту Муана регулярно пользуются самолёты аналогичного размера.

В установлении причины крушения корейского Боинга помогут черные ящики: они уже были обнаружены на месте трагедии. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи приступило к расследованию.

Кто выразил соболезнования и предложил помощь?

С извинениями и соболезнованиями родным и близким погибших и пострадавших в катастрофе рейса 7C2216 выступил генеральный директор Jeju Air Ким Ибэ. Он подчеркнул, что в настоящий момент сложно установить причины катастрофы и нужно дождаться результатов официального расследования властей. При этом он добавил, что чувствует серьёзную ответственность за произошедшее.

Южнокорейский железнодорожный оператор запустил специальный бесплатный поезд, на котором родные и близкие жертв трагедии смогли добраться из Сеула в Мокпхо, откуда до Муана чуть более 20 километров.

Исполняющий обязанности президента, министр финансов Чхве Сан Мок, временный лидер погружённой в политический кризис Южной Кореи, прибыл на место крушения самолета к полудню воскресенья и распорядился задействовать все силы и технику для проведения спасательной операции.

Что говорит компания Boeing?

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, компания Boeing, чей самолёт сгорел в южнокорейском городе Муан, сообщила, что поддерживает связь с авиакомпанией Jeju Air и ”готова оказать ей помощь”. Представители одной из крупнейших в мире корпораций, производящей в том числе пассажирские самолёты, выразили соболезнования семьям пострадавших.

Насколько безопасны самолеты Boeing 737-800

2024 год выдался не самым лучшим для самолётов компании ”Боинг”, многочисленные проблемы преследуют пассажирские воздушные судна корпорации по всему миру. Тем не менее модель Boeing 737-800 называется экспертами одной из самых безопасных. Почти 200 авиалиний летают на Боингах 737-800, которые составляют 15% (4400 авиасудна) от всех пассажирских самолётов в мире. Боинг, который разбился в Южной Корее, был 15 лет в эксплуатации, что является средним возрастом для воздушного судна. Маршрут ”Бангкок-Муан”, один из первых в серии международных рейсов Муанского аэропорта за последние 17 лет, был запущен всего три недели назад: 8 декабря. Для крупнейшего корейского лоукостера Jeju Air, трагедия в воскресенье стала первой с момента создания компании в 2005 году.