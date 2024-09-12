Сбивший трех пешеходов водитель арестован в Ингушетии

Суд в Ингушетии выбрал меру пресечения для водителя, который пьяным сел за руль и устроил ДТП, в котором погибли три человека. Автомобилист взят под стражу.

В Ингушетии продолжается расследование смертельного ДТП, жертвами которого стали двое подростков и пожилой мужчина, – принято решение о мере пресечения для водителя, сбившего людей, рассказали в республиканском СУСК.

Авария случилась в Малгобекском районе, вечером 15 сентября. Автолюбитель 65 лет ехал по трассе на "УАЗике", будучи нетрезвым. В какой-то момент он оказался рядом с участком дороги, где три человека меняли колесо у своей машины.

Двое из них были 15-летними юношами, третий – мужчина 58 лет. Водитель УАЗ сбил всех троих, все они получили смертельные травмы и скончались.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение"

– управление

Отметим, что уголовное дело было открыто по статье о нарушении ПДД, в результате которого по неосторожности погибли два (или более) человека, при этом виновник был пьян. Учитывая все эти обстоятельства, ему грозит до 15 лет заключения.