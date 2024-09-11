Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

В Дагестане заработала первая школа креативных индустрий. Сейчас она насчитывает 60 учащихся. Это образовательное пространство по очень востребованным творческим направлениям.

Первая школа креативных индустрий открыла двери в Дагестане. Первый набор учащихся составил шесть десятков человек. Это уникальное образовательное учреждение цель которого – приоткрыть дверь в мир современных технологий и креативных отраслей, таких как фотография, видеопроизводство, звукорежиссура и композиция.

Образовательное учреждение предлагает учащимся обширную программу обучения, включающую в себя не только теоретические, но и практические знания и умения, которые впоследствии пригодятся для успешной карьеры в сфере креативных индустрий.

"Событие республиканского масштаба состоялось сегодня в Дагестанском колледже культуры и искусств им. Барият Мурадовой. В рамках федерального проекта "Придумано в России" при поддержке Министерства культуры РФ здесь открылась первая в Дагестане школа креативных индустрий. Первый набор составил 60 человек"

– министр культуры региона Зарема Бутаева

Далее она напомнила, что в современном мире, где цифровые технологии и креативные отрасли играют огромную роль, школа креативных индустрий становится незаменимым инструментом подготовки нового поколения специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро меняющейся среде.