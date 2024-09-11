Вестник Кавказа

Вода станет чище в Абхазии

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эшере начали ремонтировать насосную станцию. Об этом информирует пресс-служба президента Абхазии.

В абхазском селе Эшер запущен ремонтный проект насосной установки, согласно сообщению пресс-службы лидера Абхазии. 

"Данное оборудование отвечает за водоснабжение приблизительно ста семей, проживающих по улицам Кяхба и Братьев Папба" - Ираклия Квициния, представляющий компанию-подрядчика

По его словам, ранее эксплуатируемые насосы, расположенные на открытом воздухе, теперь установлены в новом помещении. Также произведена замена изношенных деталей и шлюзов. В скором времени начнется внутренняя отделка помещения. Завершение работ ожидается в течение следующего месяца.

Средства в размере 900 тыс рублей на проведение данных работ были направлены из бюджета республики.

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