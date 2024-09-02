Израиль начинает новый – северный – этап войны

Власти Израиля заявили о переходе войны на новый этап, на котором боевые действия будут разворачиваться в северном направлении, то есть на границе с Ливаном.

Израиль сфокусирует свои военные усилия на северном направлении, туда, где проходит граница страны с Ливаном. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Йоав Галант в ходе встречи с военными, которая прошла сегодня вечером на авиабазе Рамат-Давид.

"Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север"

– министр

Галант выразил мнение, что Израиль в данный момент начинает "новую фазу" войны, и призвал "приспосабливаться".

Напомним, накануне и сегодня вечером Ливан накрыли две волны необычной атаки: в стране начали массово взрываться устройства беспроводной связи. Во вторник детонировали пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы", сегодня – рации. За два дня погибли более 20 человек, в том числе минимум двое детей. Число пострадавших составляет около 3,3 тыс человек.