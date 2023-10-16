ЦБ РФ представил банкноты в тысячу и пять тысяч рублей, выполненные в новом дизайне. Регулятор показал и фото модернизированных купюр.
Обновленные бумажные пять тысяч и тысяча рублей начали сегодня хождение в России. Пресс-релиз опубликован на сайте Центробанка РФ.
В ведомстве подчеркнули, что, помимо современного дизайна, новые деньги обладают более надежной защитой от подделки.
На тысячной банкноте изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, а также городов Приволжского федерального округа. Ее гамма – бирюзовая.
Купюра в 5 тыс рублей красного цвета. Она связана с Екатеринбургом и в целом с Уральским федеральным округом.