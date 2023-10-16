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Новые купюры пущены в обращение в России

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЦБ РФ представил банкноты в тысячу и пять тысяч рублей, выполненные в новом дизайне. Регулятор показал и фото модернизированных купюр.

Обновленные бумажные пять тысяч и тысяча рублей начали сегодня хождение в России. Пресс-релиз опубликован на сайте Центробанка РФ.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо современного дизайна, новые деньги обладают более надежной защитой от подделки.

Сайт ЦБ РФ
Сайт ЦБ РФ

На тысячной банкноте изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, а также городов Приволжского федерального округа. Ее гамма – бирюзовая.

Сайт ЦБ РФ
Сайт ЦБ РФ

Купюра в 5 тыс рублей красного цвета. Она связана с Екатеринбургом и в целом с Уральским федеральным округом.

Россиянам придется снова привыкать к пяти- и десятирублевым купюрам

Россиянам придется снова привыкать к пяти- и десятирублевым купюрам

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