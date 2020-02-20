Лудомания: что это такое, чем опасна и как избавиться?

За 2023 год доходы российских букмекеров выросли почти на 40% по сравнению с 2022 годом, а их прибыль составила более 1,2 трлн рублей. С ростом числа букмекерских контор растет и число тех, кто оставляет в них деньги.
Что такое лудомания?
Лудомания, которую также называют игроманией и гэмблинг-зависимостью - это патологическая тяга к азартным играм, несмотря на разрушительный эффект, которые они оказывают на жизнь играющего человека. Под ”азартными играми” подразумевается та или иная деятельность с целью выигрыша, в первую очередь денег. Ставки в букмекерских конторах - это тоже один из видов азартных игр.
Как понять, что человек лудоман?
Участие в азартных играх становится проблемой, когда человек теряет контроль над ставками, которые он делает, что в итоге приводит к негативным последствиям в его жизни. Лудоманы не могут перестать играть, даже если теряют все свои деньги. Более того, люди с игровой зависимостью готовы рисковать чем-то ценным в своей жизни, надеясь получить вознаграждение или прибыль, которая больше, чем вложения.
Признаки лудомании
Лудомания серьезно влияет на все сферы жизни человека, в том числе личную, социальную и рабочую. Более того, лудомания чревата психическими расстройствами. Среди признаков, указывающих на то, что у человека как минимум склонность к лудомании, следующие:
- игроман постоянно занимает деньги
- у лудомана многочисленные кредиты и неоплаченные счета
- нередко лудоманы плохо питаются и отказываются от покупки вещей первой необходимости
- лудоманы часто ссорятся с родными и близкими
- игроманы пытаются раздобыть деньги на свою зависимость незаконным путем
- лудоманы скрывают степень вовлеченности в азартные игры.
Симптомы лудомании
Большинство людей, которые делают ставки, устанавливают себе определенный лимит и останавливаются, когда проигрывают. Однако люди с игровой зависимостью склонны продолжать играть до тех пор, пока не вернут проигранное, тем самым теряя еще больше. Среди симптомов игромании выделяют:
- одержимость игрой/ставками, навязчивое планирование следующей ставки и мысли о том, где найти деньги на нее
- постепенное повышение ставок в игре с тем, чтобы ощутить новизну чувств
- безрезультатные попытки прекратить играть
- потребность в играх/ставках с тем, чтобы убежать от проблем, избавиться от чувства беспомощности и тревожности.
Почему люди становятся лудоманами?
Участие в азартных играх стимулирует систему вознаграждения или систему внутреннего подкрепления, то есть провоцирует положительную реакцию центральной нервной системы, так же как алкоголь и наркотики.
Самая уязвимая категория людей, которые потенциально могут стать лудоманами, это молодые люди в возрасте 18-24 лет, поскольку их мозг все еще развивается, эмоции не вполне контролируются, при этом способность к логическому мышлению сформирована не полностью.
Последствия игромании
Последствия игромании или лудомании могут быть самыми катастрофическими. Нередко люди, которые не могут избавиться от игровой зависимости, кроме денег, теряют отношения, работу и место жительства. По мере усугубления зависимости, игроман ограничивает социальные контакты и все больше погружается в игру.
Помимо финансовых и социальных проблем, с которыми сталкиваются лудоманы, есть также риск развития психических заболеваний, в том числе депрессии и тревожного расстройства. 70% игроманов страдают депрессией, а примерно 30% - биполярным расстройством личности.
Кроме того, страдает физическое здоровье игроманов: нередко у тех, кто чрезмерно азартен, возникают проблемы со сном и питанием, развиваются сердечно-сосудистые заболевания.
Игромания и алкоголизм
Попытка отказаться от азартных игр нередко приводит к развитию других зависимостей, в том числе алкогольной и наркотической из-за потребности облегчения эмоционального состояния, что осложняет процесс восстановления. Часто игромания сопровождается зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ.
Суицидальные мысли у лудоманов
Наиболее серьезным последствием игромании является ее связь с повышенным риском суицида. Спровоцировать мысли о самоубийстве среди лудоманов могут:
- чрезмерная импульсивность
- наличие психических расстройств
- употребление алкоголя
- гнетущее чувство отчаяния.
Все вышеуказанное, как в совокупности, так и по отдельности может привести к трагическим последствиям.
Можно ли избавиться от игровой зависимости?
Избавление от лудомании - сложный процесс, требующий комплексного подхода.
- В первую очередь, необходимо осознать проблему и, по возможности, поговорить о ней с близким человеком, который сможет оказать поддержку.
- Если проблема стоит остро, не исключено, что может понадобиться помощь профессионала: психотерапевта или психиатра.
- На пути к избавлению от лудомании один из важнейший аспектов - полный, а не частичный отказ от азартных игр и ставок.
- При лечении от игровой зависимости необходимо избегать ситуаций, оказавшись в которых игроман может сорваться.
- Пагубные привычки рекомендуется заменить полезными, в том числе физической активностью и новыми хобби.
Игромания - серьезная проблема, которая усугубляется с появлением все большего количества соблазнов, однако с ней можно справиться при условии, если человек принял такое решение и готов изменить разрушительный образ жизни.