Лудомания: что это такое, чем опасна и как избавиться?

В последние годы число букмекерских контор в России неизменно растет: появляется всё больше мест, где можно сделать ставку на то или иное спортивное событие. Сегодня почти 6,5 млн россиян - активные игроки и потенциальные лудоманы. О том, что такое лудомания, чем она чревата и как от нее избавиться - рассказываем в этом материале.

За 2023 год доходы российских букмекеров выросли почти на 40% по сравнению с 2022 годом, а их прибыль составила более 1,2 трлн рублей. С ростом числа букмекерских контор растет и число тех, кто оставляет в них деньги.

Что такое лудомания?

Лудомания, которую также называют игроманией и гэмблинг-зависимостью - это патологическая тяга к азартным играм, несмотря на разрушительный эффект, которые они оказывают на жизнь играющего человека. Под ”азартными играми” подразумевается та или иная деятельность с целью выигрыша, в первую очередь денег. Ставки в букмекерских конторах - это тоже один из видов азартных игр.

Как понять, что человек лудоман?

Участие в азартных играх становится проблемой, когда человек теряет контроль над ставками, которые он делает, что в итоге приводит к негативным последствиям в его жизни. Лудоманы не могут перестать играть, даже если теряют все свои деньги. Более того, люди с игровой зависимостью готовы рисковать чем-то ценным в своей жизни, надеясь получить вознаграждение или прибыль, которая больше, чем вложения.

Признаки лудомании

Лудомания серьезно влияет на все сферы жизни человека, в том числе личную, социальную и рабочую. Более того, лудомания чревата психическими расстройствами. Среди признаков, указывающих на то, что у человека как минимум склонность к лудомании, следующие:

игроман постоянно занимает деньги

у лудомана многочисленные кредиты и неоплаченные счета

нередко лудоманы плохо питаются и отказываются от покупки вещей первой необходимости

лудоманы часто ссорятся с родными и близкими

игроманы пытаются раздобыть деньги на свою зависимость незаконным путем

лудоманы скрывают степень вовлеченности в азартные игры.

Симптомы лудомании

Большинство людей, которые делают ставки, устанавливают себе определенный лимит и останавливаются, когда проигрывают. Однако люди с игровой зависимостью склонны продолжать играть до тех пор, пока не вернут проигранное, тем самым теряя еще больше. Среди симптомов игромании выделяют:

одержимость игрой/ставками, навязчивое планирование следующей ставки и мысли о том, где найти деньги на нее

постепенное повышение ставок в игре с тем, чтобы ощутить новизну чувств

безрезультатные попытки прекратить играть

потребность в играх/ставках с тем, чтобы убежать от проблем, избавиться от чувства беспомощности и тревожности.

Почему люди становятся лудоманами?

Участие в азартных играх стимулирует систему вознаграждения или систему внутреннего подкрепления, то есть провоцирует положительную реакцию центральной нервной системы, так же как алкоголь и наркотики.

Самая уязвимая категория людей, которые потенциально могут стать лудоманами, это молодые люди в возрасте 18-24 лет, поскольку их мозг все еще развивается, эмоции не вполне контролируются, при этом способность к логическому мышлению сформирована не полностью.

Последствия игромании

Последствия игромании или лудомании могут быть самыми катастрофическими. Нередко люди, которые не могут избавиться от игровой зависимости, кроме денег, теряют отношения, работу и место жительства. По мере усугубления зависимости, игроман ограничивает социальные контакты и все больше погружается в игру.

Помимо финансовых и социальных проблем, с которыми сталкиваются лудоманы, есть также риск развития психических заболеваний, в том числе депрессии и тревожного расстройства. 70% игроманов страдают депрессией, а примерно 30% - биполярным расстройством личности.

Кроме того, страдает физическое здоровье игроманов: нередко у тех, кто чрезмерно азартен, возникают проблемы со сном и питанием, развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Игромания и алкоголизм

Попытка отказаться от азартных игр нередко приводит к развитию других зависимостей, в том числе алкогольной и наркотической из-за потребности облегчения эмоционального состояния, что осложняет процесс восстановления. Часто игромания сопровождается зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ.

Суицидальные мысли у лудоманов

Наиболее серьезным последствием игромании является ее связь с повышенным риском суицида. Спровоцировать мысли о самоубийстве среди лудоманов могут:

чрезмерная импульсивность

наличие психических расстройств

употребление алкоголя

гнетущее чувство отчаяния.

Все вышеуказанное, как в совокупности, так и по отдельности может привести к трагическим последствиям.

Можно ли избавиться от игровой зависимости?

Избавление от лудомании - сложный процесс, требующий комплексного подхода.

В первую очередь, необходимо осознать проблему и, по возможности, поговорить о ней с близким человеком, который сможет оказать поддержку.

Если проблема стоит остро, не исключено, что может понадобиться помощь профессионала: психотерапевта или психиатра.

На пути к избавлению от лудомании один из важнейший аспектов - полный, а не частичный отказ от азартных игр и ставок.

При лечении от игровой зависимости необходимо избегать ситуаций, оказавшись в которых игроман может сорваться.

Пагубные привычки рекомендуется заменить полезными, в том числе физической активностью и новыми хобби.

Игромания - серьезная проблема, которая усугубляется с появлением все большего количества соблазнов, однако с ней можно справиться при условии, если человек принял такое решение и готов изменить разрушительный образ жизни.