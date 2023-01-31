Российские банки не планируют отказываться от пластиковых карт

Несмотря на новые платежные инструменты, в частности, цифровые карты, россияне большей частью оформляют в банках привычные пластиковые карты, да и сами банки пока не готовы отказаться от их использования.

Российские банки пока не планируют отказываться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, поскольку их клиенты большей частью отлают предпочтение привычным платежным инструментам, рассказали в кредитных организациях.

"Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем"

- пресс-служба ВТБ

В минувшем 2023 году банк выпустил более 15 млн карт, среди которых доля цифровых карт составляла лишь 20%, рассказали в одном из крупнейших российских банков, передает РИА Новости.

Та же ситуация и в банке "Дом.РФ" – его клиенты не готовы отказаться от привычного пластика, как и в Совкомбанке. ПСБ нарастил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, хотя и доля тех, кто сделали свой выбор в пользу цифровых карт, растет – все равно большинство клиентов отдает предпочтение картам на пластиковом носителе.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что треть россиян до сих пор пользуется пластиковыми картами лишь для снятия наличных: в основном это вызвано привычкой пользоваться в расчетах "живыми" деньгами, а также желание выгадать с покупки, когда при оплате физическими деньгами дают скидку, оплата аренды жилья и недоверие к цифровым платежам.