Новый офис Сбера заработал в Симферополе

В Симферополе открылся второй офис Сбербанка – он стал на полуострове восьмым по счету и будет обслуживать физических лиц.

В центре столицы Крыма сегодня открылся еще один, второй по счету в Симферополе и восьмой на территории полуострова офис Сбербанка, предназначенный для обслуживания физических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

"В Симферополе на улице Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами"

- пресс-служба Сбера

Новый офис не только предоставит жителям и гостям полуострова стандартный набор услуг, включающий оформление дебетовой или кредитной карты банка, оформление ипотеки, аренду банковских ячеек, но и полностью адаптирован для приема горожан – здесь есть даже детская игровая локация.

Офис сможет одновременно обслуживать до 20 посетителей.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ноябре в Симферополе открылся крупнейший на Крымском полуострове офис Сбера по обслуживанию ИП и юридических лиц. Он заработал на той же улице Киевская, 41.