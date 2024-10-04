Новую трамвайную ветку строят в Краснодаре

В Краснодаре на новой трамвайной линии построят 28 остановок. Речь идет о Западной ветке в направлении к «Немецкой деревне».

Строительство остановок на новой трамвайной линии началось в Краснодаре. Речь идет о Западной ветке в направлении к «Немецкой деревне». По словам представителей местных властей, проект направлен на модернизацию системы общественного транспорта, улучшение качества жизни граждан и содействие развитию городской экономики.

«Также на этом участке завершается укладка бордюрного камня вдоль трамвайных путей»

– telegram-канале «Новый трамвай Краснодара»

Строительство платформ охватывает 28 остановок на первой ветке трамвайной линии, что значительно увеличит доступность общественного транспорта для горожан.

Согласно проекту, две остановки будут иметь длину 40 метров и ширину 2,5 метра. Платформы будут обустроены на достаточной высоте для того, чтобы обеспечить легкий доступ к трамваям. Важно отметить, что все новые остановки адаптированы для маломобильных граждан, что подтверждает стремление города создать инклюзивную инфраструктуру.

Современные платформы на новых трамвайных линиях предлагают ряд явных преимуществ по сравнению с традиционными остановками. Во-первых, улучшенная инфраструктура позволяет сократить время ожидания трамвая. Во-вторых, наличие навигационных указателей и информационных стендов помогает пассажирам быстрее ориентироваться в новых условиях.