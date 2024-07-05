Вестник Кавказа

Несовершеннолетний работник разбился насмерть в Батуми

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В процессе починки крыши батумского общежития в Грузии молодой человек упал с высоты и забился насмерть. Возбуждено уголовное дело.

В грузинском Батуми молодой человек, выполнявший ремонтные работы, упал с крыши здания и разбился. Об этом рассказали СМИ Грузии.

Трагедия произошла около студенческого общежития университета Батуми имени Руставели на улице Леонидзе, крышу которого чинил юноша.

Сообщается, что он был несовершеннолетним. В этом году ему исполнилось 17 лет.

Ремонтные работы в общежитие выполняла грузинская компания «Аллигатор», которая выиграла тендер. Комментария от ее представителя еще не поступало.

Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по статье 240 грузинского УК (нарушение правил при проведении строительных работ). Сейчас перед следователями стоит задача – выяснить были ли нарушены правила безопасности на ремонтном объекте.

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