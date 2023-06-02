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На Ставрополье очистят от мусорных заторов реку Калаус

На Ставрополье очистят от мусорных заторов реку Калаус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье уберут мусорные заторы в реке Калаус. Уровень воды в реке упал на несколько сантиметров.

В Ставропольском крае снизилась интенсивность разлива в пойме реки Калаус. Об этом сообщил глава Апансенковского округа.

По словам Дениса Климова, уровень воды в реке за сутки упал на 3 см.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена аэрофотосъемка для того, чтобы выявить заторы из бытового мусора ниже по течению реки за селом Воздиженское.

Климов также рассказал, что заторы планируют убрать с использованием болотоходов, чтобы дать воде уйти в Лысый Лиман.

Ранее сообщалось, что в конце мая вода в реке поднялась до неблагоприятного уровня, в связи с чем увеличился риск подтопления участков и дворов села Воздвиженского

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