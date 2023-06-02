На Ставрополье очистят от мусорных заторов реку Калаус

На Ставрополье уберут мусорные заторы в реке Калаус. Уровень воды в реке упал на несколько сантиметров.
В Ставропольском крае снизилась интенсивность разлива в пойме реки Калаус. Об этом сообщил глава Апансенковского округа.
По словам Дениса Климова, уровень воды в реке за сутки упал на 3 см.
Он подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена аэрофотосъемка для того, чтобы выявить заторы из бытового мусора ниже по течению реки за селом Воздиженское.
Климов также рассказал, что заторы планируют убрать с использованием болотоходов, чтобы дать воде уйти в Лысый Лиман.
Ранее сообщалось, что в конце мая вода в реке поднялась до неблагоприятного уровня, в связи с чем увеличился риск подтопления участков и дворов села Воздвиженского