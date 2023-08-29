На площади трех вокзалов в Москве горел склад РЖД

Опубликовано: 19:19, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня около 17:30 в центре Москвы произошел пожар на складе, расположенном на Комсомольской площади. Огонь охватил около 1,5 тыс кв метров.

Во вторник вечером на Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар на одноэтажном складе с имуществом РЖД. Об этом информирует МЧС России.

Огонь охватил 1,5 тыс кв метров. К настоящему времени пламя удалось локализовать.

"Пожар локализован на площади 1,5 тыс кв м. Информации о пострадавших не поступало"

– пресс-служба МЧС

В свою очередь, в РЖД рассказали, что пожар никак не повлиял на расписание поездов. Причины произошедшего на данный момент не установлены.