На "Архызе" снова заработала южная канатка

Опубликовано: 16:34, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на всесезонном горном курорте "Архыз" досрочно заработала канатная дорога "Млечный путь", которая доставит отдыхающих на Южный склон горы по одному туристическому билету.

Технические службы карачаево-черкесского всесезонного горного курорта "Аохыз" сегодня досрочно запустили после техобслуживания канатную дорогу, подъемники которой доставляют туристов на Южный склон, и хотя до зимы еще далеко, теперь отдыхающие по одному билету могут подняться на оба склона горы, сообщили в пресс-службе курорта.

"С 12 августа запустили канатную дорогу "Млечный путь", теперь для гостей курорта открыты две канатные дороги. Здесь гостей ждут видовые площадки на высотах 2 240 м и 2 505 м над уровнем моря, две экологические тропы, прогулка к водопаду и маршрут "Пик Смирнова" к одному из самых красивых панорамных видов в Карачаево-Черкесии"

- пресс-служба "Архыза"

Со вводом в строй канатной дороги изменились и возможности самого курорта – теперь по стандартному билету, который, кстати, действует два дня, можно по одному разу подняться и спуститься по каждой канатной дороге за те же деньги - 1 600 рублей для взрослого. Есть и тариф "Походный" – он рассчитан на путешественников, которые отправляются в горы с ночевкой, срок его действия больше.

Новая канатка упростила поездку в байк-парк, где можно покататься на горном велосипеде – для техники любителей велоэкстрима оборудованы семь кабин канатной дороги, а байк-пасс для них не лимитирован.

Обе канатные дороги курорта будут открыты до 15 октября, пока не стартует подготовка к зимнему сезону на Северном склоне.