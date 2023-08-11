В КЧР пройдет масштабный фестиваль "Притяжение"

Опубликовано: 22:33, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в следующую субботу, 19 августа, в Карачаево-Черкесии стартует фестиваль "Притяжение", который соберет более 25 тысяч гостей из разных регионов России.

Через неделю в Карачаево-Черкесии стартует Всероссийский фестиваль "Притяжение": масштабное действо, организованное АНО "Карачаево-Черкесия туризм" при поддержке Минтуризма и курортов КЧР, продлится почти месяц и пройдет в живописнейших местах республики, оно станет настоящим праздником для 25 тысяч его участников.

Программа фестиваля весьма обширна: она включает в себя и спортивные соревнования, и всевозможные выставки, и концерты, и даже полеты воздушных шаров, рассказали организаторы, передает ТАСС.

"Это одно из масштабнейших событий региона: организаторы учли интересы разных аудиторий и постарались сделать фестиваль настоящим праздником - в течение месяца на более 10 туристических локациях будут действовать площадки для тех, кто любит проводить отдых познавательно, активно, вкусно и зрелищно"

- Минтуризма КЧР

Старт праздника пройдет уже в эту субботу, 19 августа, на туристическом комплексе "Медовые водопады" – именно здесь и пройдет первый для республики Всероссийский фестиваль воздушных шаров. В воскресенье, 20 августа, участников ждет поездка на ферму альпак, фестиваль гелиевых воздушных шаров и музыкально-световое шоу.

В следующую субботу на фестивале будет день спорта – гости фестиваля смогут поучаствовать в велопробеге "Архыз - Черкесск" или пройти Софийскую поляну в Архызе, а в воскресенье, 27 августа, в Карачаевске пройдет выставка картин молодых художников и показательные выступления спортсменов. Следующие выходные будут музыкальными - 2-3 сентября на курорте Архыз пройдет концерт электронной музыки.

А в день закрытия, 16 сентября, в столичном парке Зеленый остров пройдет праздник живота – гости смогут попробовать любые блюда кухни народов Кавказа. Также в Черкесске покажут выставку национальных подворий КЧР.