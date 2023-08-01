Железноводск примет первый фестиваль ремесел "Вершина России"

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, в Железноводске, всемирно известном российском курорте, соберутся настоящие профессионалы со всей России – специалисты в области ремесел, музыки и искусства, которые покажут свое мастерство всем гостям первого в России фестиваля "Вершина России", сообщили в пресс-службе городской администрации.
"С 12 по 13 августа на площадке перед Пушкинской галереей в Курортном парке пройдет первый фестиваль идей и достижений, музыки, искусства и ремесел "Вершина России". Гостей и участников ждет обширная развлекательная программа: мастер-классы, спортивные игры и эстафеты, музыкальная программа и лотерея"
- администрация Железноводска
Фестиваль станет настоящим триумфом мастеров своего дела, работы которых можно будет не только посмотреть и потрогать своими руками, но и купить – именно для этого в программу фестиваля включена выставка-ярмарка народных промыслов и картин.
Не придется скучать и маленьким гостям праздника труда – для них пройдет выставка детских рисунков о будущем, каким его видят дети.
Апогеем фестиваля станет полет аэростата "Россия" – он отправится в небо прямо с площадки фестиваля.
"Организаторами фестиваля выступили Союз дизайнеров России на Кавминводах и движение детей и молодежи "Движение первых". Вход будет бесплатным, а принять участие в празднике труда сможет любой желающий и делающий что-то своими руками. Такого в Железноводске еще не было"
- глава Железноводска Евгений Бакулин