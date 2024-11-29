Мужчина попытался убить своего приятеля кирпичом в Невинномысске

Житель Ставрополья чуть не убил приятеля кирпичом. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.
В Невинномысске расследуют попытку убийства местного жителя кирпичом. Об этом рассказали 9 декабря в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Случай произошел утром 27 августа текущего года.
Следствие установило, что в одном из заброшенных строений города компания употребляла алкоголь.
"Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Фигурант взял кирпич и нанёс потерпевшему не менее четырех ударов в область головы"
– СУСК
Потерпевший 47-летний мужчин выжил благодаря своевременной помощи врачей.
Обвиняемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.