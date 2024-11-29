Вестник Кавказа

Мужчина попытался убить своего приятеля кирпичом в Невинномысске

Мужчина попытался убить своего приятеля кирпичом в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Ставрополья чуть не убил приятеля кирпичом. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

В Невинномысске расследуют попытку убийства местного жителя кирпичом. Об этом рассказали 9 декабря в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Случай произошел утром 27 августа текущего года.

Следствие установило, что в одном из заброшенных строений города компания употребляла алкоголь.

"Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Фигурант взял кирпич и нанёс потерпевшему не менее четырех ударов в область головы"

– СУСК

Потерпевший 47-летний мужчин выжил благодаря своевременной помощи врачей.

Обвиняемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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