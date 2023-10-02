Москву ждет вторая волна бабьего лета

Опубликовано: 6:40, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать второй волны бабьего лета, а также поделились прогнозом на ближайшие дни.

В понедельник, 2 октября, синоптики прогнозируют, что столбики столичных термометров будут подниматься до +14 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ночью воздух охладится до +7 градусов. Атмосферное давление составит 749 мм. рт. ст.

«Сейчас москвичам надо с напряжением и предвкушением ждать сообщений о бабьем лете. Оно обязательно наступит, но, конечно, в октябрьском исполнении»

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В среду, 3 октября, прогнозируется, что днем столбики термометров дотянутся до +16 градусов, ночью похолодает на два градуса.