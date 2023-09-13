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Москвичей снова ждут теплые выходные

Москвичей снова ждут теплые выходные
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на то, что на улице – осень, в предстоящие выходные жителям столичного региона можно смело собираться на дачи – синоптики прогнозируют по-настоящему летние погожие деньки.

Жителей столичного региона снова ждут теплые выходные – дожди, да и то небольшие и короткие, пройдут лишь в пятницу, зато после них можно побродить по лесу в поисках грибов, а вот в субботу и в воскресенье воздух прогреется до 21 градуса тепла и будет сухо, рассказала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Смена характера погоды, вторжение более прохладного воздуха у нас произойдет днем в пятницу и в ночь на субботу. Поэтому пятничный день будет еще довольно теплый с дневной температурой где-то плюс 20 градусов, но уже начнутся небольшие кратковременные дожди. Что касается температуры, то в пятницу максимальная температура будет где-то плюс 18-20 градусов"

- Татьяна Позднякова

Погоду в выходные будет определять область повышенного атмосферного давления – это на смену одного антициклона придет другой, и хотя в субботу в столицу придет прохладный воздух с северным ветром, а дневная температура будет плюс 17-19 градусов, но ночью потеплеет, а в воскресенье температура воздуха днем за счет солнечного прогрева составит 16-21 градусов тепла, - добавила синоптик.

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