Погода на юге России улучшится к выходным

Опубликовано: 10:37, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холод, захвативший российский юг и Северный Кавказ на прошлой неделе, отступит к выходным. Исключением станет Дагестан.

Вскоре погода в ЮФО и СКФО нормализуется и уйдет от аномалии.

Похолодание началось в республиках Северного Кавказа, на Кубани, в Ростовской и Астраханской областях на минувшей неделе и продержится еще несколько дней.

"Эпицентр отрицательной температурной аномалии, на 3-5 градусов ниже нормы, в начале недели расположится в нижнем течении Волги и Дона, на Кубани и в прикаспийском регионе. Во всех южных регионах немногим теплее 20 градусов, в республиках Северного Кавказа - менее 20 градусов. <…> И только к выходным температурный режим приблизится к значениям, характерным для середины сентября"

– ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская

К выходным в Севастополе потеплеет до 24-26 градусов, в Ялте ожидается до 22-24 градусов, в Ростове-на-Дону и Краснодаре в пятницу будет плюс 24-25. Курортный Сочи немного отстает, рабочая неделя будет характеризоваться небольшими дождями, а температура воздуха поднимется лишь до плюс 23 к пятнице.

Аномалия сохранится в Дагестане, уточнила метеоролог, передает ТАСС.

"Непогоде по-прежнему будет подвержено Каспийское побережье, восточная половина Северного Кавказа. В Дагестане, Астраханской области продолжатся кратковременные дожди, с порывами ветра до 10-12 м/с. Показатели температуры воздуха - ниже климатической нормы, но аномалия к выходным станет меньше"

– Котилевская