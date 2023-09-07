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На пляжах Сочи стало свободнее

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
В Сочи с приходом осени время на пляжах проводит меньше людей. Загрузка снизилась на 10-30%. При этом море остается теплым - плюс 27.

Бархатный сезон в Сочи традиционно менее загруженный, чем разгар лета. На пляжах стало свободнее.

По сообщениям администратором центральных пляжей курорта, людей на побережье стало на 10-30% меньше в сентябре. Такая ситуация фиксируется на пляжах "Маяк", "Остров", "Ривьера", "Цирк", "Латика".

Минимальные изменения по потоку гостей по сравнению с июлем-августом отмечаются на пляжах Pullman и Delmar.

Погода в регионе остается благоприятной для пляжного отдыха, сегодня температура воды в море составляет 27-28 градусов. Ожидается, что купальный сезон продлится до середины октября. В ноябре пляжи переоборудуют под зиму, сообщает РИА Новости.

Отдых в Абхазии в сентябре: еще теплое море, прохлада, тишина и фрукты

Отдых в Абхазии в сентябре: еще теплое море, прохлада, тишина и фрукты

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