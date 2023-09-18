Михаил Нейжмаков: риски новой войны на Южном Кавказе вырастут в 2024 году 

Опубликовано: 15:00, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политолог Михаил Нейжмаков специально для "Вестника Кавказа" проанализировал сценарии масштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией, которые могут произойти в обозримой перспективе. По его оценке, торможение мирных переговоров накалит ситуацию до предела к осени 2024 года.

Синхронный запуск маршрутов Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, ликвидируя сфабрикованное Ереваном политическое препятствие для армяно-азербайджанского урегулирования, позволяет вновь обратиться к наиболее насущным проблемам послевоенной стабилизации Южного Кавказа, которые за время летнего простоя переговоров не стали менее важными. Это и разоружение НВФ в Ханкенди, и открытие транспортных коммуникаций, и делимитация границы, и подписание мирного договора между Баку и Ереваном.



Антиазербайджанская кампания Никола Пашиняна и диаспоры потерпела фиаско, однако это не означает, что противники мира между Азербайджаном и Армении сдались. На протяжении полутора месяцев на границе двух стран и в зоне временного размещения российских миротворцев армянские военные и боевики постоянно наращивают число перестрелок с азербайджанскими военнослужащими и расширяют боевые укрепления рядом с позициями ВС Азербайджана. О том, стоит ли ожидать новых боевых действий в регионе, "Вестник Кавказа" побеседовал с директором по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нейжмаковым.



Эксперт прежде всего подчеркнул, что основной проблемой армяно-азербайджанского урегулирования является торможение переговорного процесса. "Это наиболее тревожный сигнал. Тем не менее, осенью, как правило, происходит активизация как усилий международных посредников, так и переговоров между сторонами. Стоит отметить, например, недавнее заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о возможности проведения встречи между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в октябре 2023 года в Гренаде, или упоминание премьером Армении о новых предложениях Баку в рамках обмена мнениями по обсуждению мирного соглашения", – сказал он.



Пока нет переговоров – растет опасность боевых действий. "Риск вооруженной эскалации в течение осени 2023 года действительно сохраняется — скорее на границе Азербайджана и Армении, чем в зоне временного размещения российского миротворческого контингента. Если это произойдет, масштаб эскалации вполне может быть сопоставимым с боевыми действиями сентября 2022 года. Если мирное соглашение между Баку и Ереваном не будет заключено, вырастут риски более масштабной эскалации с осени 2024 по начало 2025 года – по мере приближении срока, когда Баку или Ереван смогут заявить о "намерении прекратить применение положения" о присутствии РМК в Азербайджане", – пояснил Михаил Нейжмаков.



"Другой немаловажный фактор, из-за которого приходится прогнозировать сценарий боевых действий в конце 2024 года – президентские выборы в США. Именно в это время Вашингтон будет занят, прежде всего, внутриполитическими проблемами. За финалом президентской гонки может последовать "междуцарствие" в Белом доме, если Джозеф Байден по каким-то причинам не станет президентом на новый срок. Можно вспомнить, что именно с финалом президентской кампании в США осенью 2020 года совпали и события Второй Карабахской войны", – обратил внимание политолог.



В условиях роста напряженности понижаются возможности для мирного разоружения боевиков в Ханкенди. "Сейчас сложно представить сценарий, при котором вооруженные подразделения, сформированные из представителей армянского населения Карабаха, пошли бы на добровольное разоружение. Если такие подразделения будут вынуждены сложить оружие (например, в случае неудачных для них боевых действий), можно ожидать новой волны исхода армянского населения из Азербайджана даже в случае, если присутствие российских миротворцев там сохранится", – ожидает Михаил Нейжмаков.



При этом простое население как в Армении, так и в Ханкенди ни в коем случае не стремится начинать новую войну. "Угроза вооруженной эскалации, конечно, вызывает тревожность у населения Армении. Например, по данным опроса, проведенного армянским представительством GALLUP International Association 27-31 июля 2023 года, наибольшее число респондентов (32,4%) назвали главной угрозой именно новую войну. Основная часть общественности в этой стране, насколько можно судить, видит в вооруженной эскалации не шанс на реванш, а именно источник опасностей. Тем более что и Никол Пашинян вряд ли воспринимается общественностью как лидер, при котором может быть одержана победа в вооруженном противостоянии", – отметил эксперт.



Политолог добавил, что даже радикальные армянские оппозиционеры предпочитают сейчас обходить стороной тему новой войны. "Ключевые оппозиционные политики в Армении, как правило, не говорят о возможности быстрого военного реванша. Относительно недавняя реплика Сержа Саргсяна "перелом будет, все можно восстановить" была сделана с акцентом на смену правительства в самой Армении как ключевого шага для преодоления ее внешнеполитических проблем. Таким образом, сейчас маловероятно, что возобновление боевых действий может восприниматься основной частью населения Армении как желаемое событие", – заключил Михаил Нейжмаков.