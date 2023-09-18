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Пашинян теряет власть в Армении

Пашинян теряет власть в Армении
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Выборы в Ереване завершились рекордно низкой явкой. "Гражданский договор" победил, но набрал лишь 32%. За пять лет партия Пашиняна лишилась поддержки почти 2/3 избирателей.

Итоги выборов в Совет старейшин Еревана (представительный орган) подвел сегодня ЦИК Армении. Больше всего голосов было отдано правящей партии Никола Пашиняна "Гражданский договор", но по сравнению с выборами 2018 года ситуация провальная - партия получила всего 32% голосов избирателей.

По данным ЦИК Армении, выборы в Ереване в целом не вызвали у населения большого энтузиазма - явка оказалась рекордно низкой, ниже 28,5%. Из 824 тыс избирателей на участки пришли только 234,5 тыс человек. Из них 32,57% отдали свой голос за партию Пашиняна, то есть в поддержку правящей партии выступили всего 75,5 тыс избирателей. Такие итоги выборов лишают "Гражданский договор" возможности самостоятельно избрать мэра Еревана.

Отметим, что пять лет назад партия Пашиняна на аналогичных выборах заполучила свыше 81% голосов, причем явка тогда была в разы выше - "Гражданскому договору" сказали "да" более 294 тыс человек, почти в четыре раза больше, чем сейчас.

Второе место досталось партии Айка Марутяна, экс-соратника Пашиняна, "Национальный прогресс" - 18,89%, третье - блоку "Мать Армения", 15,43%.

"Республика", выступающая за выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, и, предположительно, участник коалиции с "ГД", получила поддержку 11,32% избирателей.

Последней партией прошедшей в Совет старейшин Еревана стал "Общественный голос" - 9,68% голосов.

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