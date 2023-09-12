Москва развеяла последние надежды Еревана

За последние дни ряд СМИ начали бить тревогу о новой войне на Южном Кавказе. Возможно ли новое кровопролитие, как отреагирует Россия и Запад, и что будет с Арменией?

С начала сентября ситуация на Южном Кавказе резко обострилась и активизировалась. Налицо два тренда. Во-первых, нарастают перестрелки и эскалация напряженности на армяно-азербайджанской границе, дающие повод ряду экспертов прогнозировать новую войну между двумя государствами. Во-вторых, охлаждаются отношения России и Армении. Теоретическая возможность боевых действий между Баку и Ереваном ясна всем, хотя за минувший год многие события говорили в пользу урегулирования отношений. Достаточно вспомнить встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе в мае, когда армянский премьер подтвердил принадлежность Карабаха Азербайджану. Однако ситуация на земле продолжает быть напряженной.

Армения поднимает напряжение

Вскоре после майской встречи Армения усилила антиазербайджанскую кампанию о "блокаде" Лачинского коридора. Возобновились провокации против азербайджанских военных, и сейчас уже на каждодневной основе происходят перестрелки и в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и на границе двух стран, в том числе с ранеными и жертвами. На днях фейковый режим в Ханкенди устроил спектакль "выборов" главаря сепаратистов. Всем этим армянские власти занимаются вместо того, чтобы исполнить законные требования Баку о выводе армянских военных и боевиков из Карабаха, после чего станет возможным эффективно реинтегрировать ханкендинских армян в правовое поле Азербайджана. Чем дольше Ереван затягивает выполнение своих обязательств, тем выше риск новых боевых действий.

Ранее ряд ангажированных Ереваном экспертов утешали себя тем, что военная операция Баку по разоружению армянских НВФ невозможна из-за присутствия в регионе российских миротворцев. Однако, если прежде и были какие-то допущения о вмешательстве РМК, то сейчас из-за скандализации командой Пашиняна контактов с Москвой их попросту нет. Стоит перечислить без хронологии, какие шаги задели Россию. а) Армения готовится ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина. б) Пашинян отправил свою жену в Киев и пообещал Украине гуманитарную помощь. в) Накануне на армянском полигоне стартовали военные учения между США и Арменией. г) В Ереване арестовали пророссийских журналистов. Все это обрамляется заявлением Никола Пашиняна о том, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а миротворцы не контролируют ситуацию в Лачинском коридоре.

Россия отвечает Армении

На все эти выходки последовали ответные заявления из России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Россия никогда не уйдет из региона. МИД России вручил послу Армении ноту протеста - впервые в истории отношений двух стран. В ноте содержится "жесткое представление" из-за визита Анны Акопян в Киев, учений с США, Римского статута и ареста журналистов. Как видно, кризис в отношениях уже серьезный, раз уж дошло до ноты протеста. В чем же подлинные причины этого кризиса?

В общем и целом, корни проблемы лежат в следующем. Пашинян - прозападный политик, и он хочет увести Армению в сторону ЕС и НАТО. На ситуацию в Карабахе какое-то влияние может иметь только Россия, но Москва отказывается помогать реваншистским планам Еревана и портить отношения с Баку. Россия безусловно признает территориальную целостность Азербайджана, своего союзника. Это и раздражает власти в Армении, из-за чего они демонстративно показывают свою неприязнь к России. Отсюда все эти телодвижения армянских политиков на Украине и Западе. В Ереване поняли, что нет смысла пытаться за счет России решать свои конфронтационные задачи, и ищут другого исполнителя.

Путин поставил точку

Сегодняшний комментарий президента Владимира Путина окончательно развеял последние сомнения. Выступая на ВЭФ, Путин напомнил, что власти Армении сами признали Карабах территорией Азербайджана, поэтому какие-то претензии к России, что она не помогает Еревану с сепаратистским проектом, бессмысленны.

В последние дни Пашинян связывался с рядом стран - включая США, Францию, Иран и Россию - чтобы получить гарантии безопасности в случае новой войны в Карабахе. Но ни одна из них такие гарантии не предоставила. В итоге пришлось звонить Эрдогану и искать встречи с Алиевым, чтобы предотвратить возможную войну. Пока ситуация находится под контролем, но эта стабильность весьма хрупкая. Сможет ли Пашинян ускорить мирный процесс и остановить кровопролитие, увидим. Ясно одно - в скором времени сепаратистский проект в Ханкенди будет закрыт окончательно.