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Владимир Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана - о чем тогда речь-то?

Владимир Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана - о чем тогда речь-то?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Он подчеркнул, что официальный Ереван зафиксировал это в пражском заявлении.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что официальный Ереван признал Карабах территорией Азербайджана.

"Дело не только в результатах последнего конфликта. Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана. Все, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы"

- Владимир Путин

Глава государства отметил, что в пражском заявлении это зафиксировано это на бумаге.

Путин также сообщил, что азербайджанское руководство заинтересовано в мягком процессе армяно-азербайджанского урегулирования, без каких-либо этнических чисток.

Кроме того, президент России подчеркнул, что постоянно контактирует с армянским премьером Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

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