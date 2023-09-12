Опубликовано: 12:04, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Он подчеркнул, что официальный Ереван зафиксировал это в пражском заявлении.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что официальный Ереван признал Карабах территорией Азербайджана.

"Дело не только в результатах последнего конфликта. Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана. Все, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы"

- Владимир Путин

Глава государства отметил, что в пражском заявлении это зафиксировано это на бумаге.

Путин также сообщил, что азербайджанское руководство заинтересовано в мягком процессе армяно-азербайджанского урегулирования, без каких-либо этнических чисток.

Кроме того, президент России подчеркнул, что постоянно контактирует с армянским премьером Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.