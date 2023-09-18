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Конец антиазербайджанской кампании Армении

Конец антиазербайджанской кампании Армении
© Фото: АзерТадж
Машины Международного комитета Красного Креста с продовольственным грузом прибыли в Ханкенди. Для проезда автомобилей не было никаких препятствий. Сепаратисты согласились одновременно открыть Лачинскую дорогу и дорогу Агдам-Ханкенди.

В Ханкенди прибыл один грузовик и две легковые машины с продовольственным грузом, которые принадлежат Международному комитету Красного Креста.

«Руководители» фейкового режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана, подчинились условиям Баку и дали согласие на одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди.

Как заявили сепаратисты, они приняли совместное предложение офиса МККК, расположенного в Ханкенди, и российского миротворческого контингента об одновременной перевозке продуктов по двум дорогам.

Отмечается, что автомобили с продовольственными грузами не встретили никаких препятствий при проезде.

Помимо этого, грузовики МКК параллельно дороге Агдам-Ханкенди беспрепятственно пересекли ППП «Лачин».

Стоит добавить, что договоренность об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги была еще с 1 сентября, однако сепаратисты затягивали весь процесс.

Автомобили МККК проехали по дороге Агдам-Ханкенди

Автомобили МККК проехали по дороге Агдам-Ханкенди

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