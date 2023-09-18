Конец антиазербайджанской кампании Армении

В Ханкенди прибыл один грузовик и две легковые машины с продовольственным грузом, которые принадлежат Международному комитету Красного Креста.
«Руководители» фейкового режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана, подчинились условиям Баку и дали согласие на одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди.
Как заявили сепаратисты, они приняли совместное предложение офиса МККК, расположенного в Ханкенди, и российского миротворческого контингента об одновременной перевозке продуктов по двум дорогам.
Отмечается, что автомобили с продовольственными грузами не встретили никаких препятствий при проезде.
Помимо этого, грузовики МКК параллельно дороге Агдам-Ханкенди беспрепятственно пересекли ППП «Лачин».
Стоит добавить, что договоренность об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги была еще с 1 сентября, однако сепаратисты затягивали весь процесс.