Автомобили МККК проехали по дороге Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 8:05, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автомобили МККК с гуманитарным грузом беспрепятственно проехали через Агдам и достигли Аскерана, сейчас автоколонна движется в Ханкенди.

Грузовик и два легковых автомобиля Международного Комитета Красного Креста (МККК), проехали через Агдам и достигли Аскерана. В настоящее время они направляются в Ханкенди.

Для проезда транспорта на освобожденных от оккупации территориях не было никаких препятствий.

По словам официального представителя отдела по связям с общественностью МККК Илахи Гусейновой, в составе гуманитарного груза – мука и медикаменты.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, пришли к гуманитарному консенсусу, и этот процесс состоялся. Надеемся, что гуманитарный консенсус позволит доставлять необходимую помощь нуждающимся на постоянной основе»

– Илаха Гусейнова