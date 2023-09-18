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Автомобили МККК проехали по дороге Агдам-Ханкенди

Автомобили МККК проехали по дороге Агдам-Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автомобили МККК с гуманитарным грузом беспрепятственно проехали через Агдам и достигли Аскерана, сейчас автоколонна движется в Ханкенди.

Грузовик и два легковых автомобиля Международного Комитета Красного Креста (МККК), проехали через Агдам и достигли Аскерана. В настоящее время они направляются в Ханкенди.

Для проезда транспорта на освобожденных от оккупации территориях не было никаких препятствий.

По словам официального представителя отдела по связям с общественностью МККК Илахи Гусейновой, в составе гуманитарного груза – мука и медикаменты.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, пришли к гуманитарному консенсусу, и этот процесс состоялся. Надеемся, что гуманитарный консенсус позволит доставлять необходимую помощь нуждающимся на постоянной основе»

– Илаха Гусейнова

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