МИД России: двери формата 3+3 открыты для Грузии

Заместитель главы МИД РФ заявил, что участники формата «3+3» поддержат Грузию, если она решит присоединиться.

Грузию будут рады видеть в формате «3+3», если она изъявит желание присоединиться. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что все участники формата поддержать решение республики об участии.

"Для наших грузинских соседей двери всегда открыты в формате "3+3". Когда и если они почувствуют себя готовыми к участию в этом формате, все остальные пять стран, я, в общем, уверен, будут это приветствовать, собственно"

– Михаил Галузин

Также он подчеркнул важность переговоров именно в таком формате, объяснив это тем, что именно региональные страны смогут решить внутренние проблемы. Он отметил, что все попытки привлечь третьи страны заканчивались либо провалом, либо осложнением ситуации в регионе.