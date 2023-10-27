Лавров: платформа "3+3" становится более перспективной

Глава МИД РФ заявил, что инициатива "3+3" обретает новые перспективы развития.

Инициатива "3+3", которая была предложена главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевы обретает новые перспективы. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, который прибыл с деловым визитов в столицу РФ.

«Уже обретает плоть инициатива «3+3» (президента Азербайджана) Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы «3+3» - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении»

- Сергей Лавров

Ранее отмечалось, что в октябре Лавров и Байрамов в телефонном разговоре обсуждали продвижение платформы "3+3". Подчеркивалось, что власти готовы продолжить активную работу в этом направлении.

Платформа "3+3" была создана по инициативе президентов Азербайджанской Республики и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайип Эрдогана в 2020 году.

Формат подразумевал переговоры в шестистороннем виде – три страны Южного Кавказа и три страны, которые соседствуют с ними.

Лидеры Российской Федерации и Исламской Республики Иран поддержали этот формат. Власти Армении тоже согласились участвовать в инициативе. Грузинское правительство отказалось от формата и заявило, что страна не планирует принимать в нем участие.