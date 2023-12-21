Вестник Кавказа

МИД Израиля возглавил Исраэль Кац

МИД Израиля возглавил Исраэль Кац
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главой МИД Израиля стал Исраэль Кац. Его кандидатуру одобрил Кнессет.

Кандидатура Исраэля Каца была утверждена Кнессетом на посту главы внешнеполитического ведомства страны. Ранее он возглавлял Минэнерго еврейского государства. Теперь эту должность занял его предшественник дел Эли Коэн.

Также Коэн сохранил за собой кресло в военно-политическом кабинете. Здесь проходит обсуждение важнейших решений для еврейского государства, которое находится в условиях борьбы с палестинскими радикалами ХАМАС. 

В тоже время стало известно, что парламентский пленум одобрил рекомендацию Комитета по внутренним делам перенести выборы в местные органы власти на 27 февраля.

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