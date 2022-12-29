Кто будет новым главой МИД Израиля

Главой МИД Израиля, как ожидается, будет объявлен Исраэль Кац. Нынешний глава внешнеполитического ведомства будет назначен Минэнерго Израиля.

Стало известно, что на место уходящего с поста главы МИД Израиля Эли Коэна, будет назначен Исраэль Кац. Напомним, что после отставки Коэн возглавит Минэнерго страны.

«Правительство подтвердит в воскресенье назначение Исраэля Каца министром иностранных дел, заменив Эли Коэна»

– Ynet

Также известно, что Коэн сохранит кресло в кабинете министров по вопросам политической безопасности Израиля.

Отметим, что ротация была установлена в момент формирования правительства.