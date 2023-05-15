МИД Азербайджана предостерег от вмешательства во внутренние дела страны

Опубликовано: 22:07, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасность карабахских армян будет обеспечена в Азербайджане в рамках закона - так же, как и других этнических меньшинств. Вмешательство других стран в процесс недопустимо.

Баку самостоятельно обеспечит права и безопасность армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана, вмешательство во внутренние дела АР недопустимо.

Так пресс-секретарь МИД АР прокомментировал высказывания посла ЕС в Армении Андреа Викторин о якобы необходимости формирования соответствующего "международного механизма".

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что Баку уже неоднократно высказывался по этому поводу, а заявление евродипломата представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана, которая совершается вопреки международному праву.

Азербайджанский дипломат указал на тот факт, что Карабахский регион - это суверенная территория АР. Он заверил, что права и безопасность армянского населения, проживающего в Азербайджане, так же, как и безопасность других этнических меньшинств, будут обеспечены в рамках закона.

"Никто не должен препятствовать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями, и должен быть положен конец заявлениям против нашей территориальной целостности и суверенитета"

— Айхан Гаджизаде