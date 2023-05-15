Пашинян в Брюсселе признал Карабах территорией Азербайджана

Опубликовано: 16:05, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров проанализировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о пятом раунде переговоров в Брюсселе президента Азербайджана Ильхам Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. По его оценкам, раунд закончился в пользу Азербайджана, в том числе из-за заинтересованности ЕС в эффективности своей переговорной площадки.

Накануне в столице Евросоюза состоялся пятый по счету раунд переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в брюссельском формате, то есть в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля. Встреча прошла вскоре после пятидневной работы глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне и организованного Ереваном кровопролития на армяно-азербайджанской границе у села Зод.

Перерыв между четвертой и пятой встречами в Брюсселе составил 8,5 месяцев, несмотря на постоянные приглашения еврочиновников: вскоре после Пражского раунда 6 октября прошлого года Ереван стал требовать, чтобы в брюссельском формате помимо Мишеля участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, а Баку отказывался от этого, поскольку Париж и лично Макрон заняли в армяно-азербайджанском урегулировании позицию односторонней поддержки агрессивных планов Армении. Только этой весной желание Брюсселя участвовать в урегулировании и нежелание Баку работать в несбалансированных форматах победили неуступчивость Еревана.

Армения не оправдала ожиданий Евросоюза

Сразу же необходимо отметить, что пятый брюссельский раунд проходил в условиях существенного изменения подхода еврочиновников к армяно-азербайджанскому урегулированию. Если прежде им было достаточно того, что Алиев и Пашинян приезжают в Брюссель чаще, чем в Москву, то теперь Шарлю Мишелю нужны практические результаты. Дело в усилившейся конкуренции. В последние полгода все перемены, происходившие на земле, обеспечивались Баку в контакте с Москвой. Власти Армении усиленно сторонились контактов и с властями Азербайджана, и с Кремлем, пытаясь найти на Западе рычаг для давления на Баку, а в итоге остались не у дел. На въезде в Лачинский коридор установлен азербайджанский КПП, контрабанда оружия и боевиков в Карабахский экономический район прекращена на 100%.

С точки зрения Брюсселя это означает, что урегулирование ведется без европейского участия: пока Армения жалуется Западу и бездельничает, Азербайджан делает то, что должно быть выполнено по трехсторонним документам, подписанным при участии России. Получается, что четыре брюссельских раунда и один пражский раунд были проведены напрасно и Европа снова выпала из процессов на Южном Кавказе, как это случилось осенью 2020 года. А произошло это исключительно по вине властей Армении, которые заблокировали европейскую площадку требованием французского присутствия. Макрона изначально не было в формате, поэтому Баку имеет полное право не согласовывать включение президента Франции в число участников, в то время как условие Еревана является не более чем его личным желанием. По этой причине у еврочиновников поубавилось готовности поддерживать интересы Армении: они разошлись с интересами ЕС.

Максимум выгоды из Армении Брюссель извлек в начале этого года, когда Ереван впустил на территорию республики двухлетнюю миссию "наблюдателей" Евросоюза. За три месяца, что эта миссия находится в Армении, на армяно-азербайджанской границе произошло несколько крупных боестолкновений, в том числе с потерями с обеих сторон – ни одно из них не было зафиксировано европейскими миссионерами. Следовательно, функция у находящихся в РА "наблюдателей" ЕС состоит не в наблюдении за границей двух стран, а в чем-то другом. Можно предположить, что Ереван соглашался на миссию с условием, что та станет фабриковать из армянских военных провокаций фейки против Азербайджана, вот только нулевая пограничная активность миссионеров указывает на отсутствие у них планов не только подыгрывать Армении, но и в целом выполнять официально поставленные задачи. Их истинная задача – подготовка расширенного присутствия ЕС на Южном Кавказе и вытеснения из региона России.

Ничего, кроме этой геополитической пользы, Армения не в состоянии дать Евросоюзу. Поскольку режим Никола Пашиняна и сам крайне заинтересован в ослаблении связей с Россией и переходе в западную сферу влияния, Брюссель может позволить себе не слишком усердствовать в изображении поддержки агрессивных планов Еревана. Ереван от Брюсселя теперь в любом случае никуда не денется, а значит, еврочиновники уже в состоянии командовать армянскими властями не только в антироссийских действиях, но и в урегулировании отношений с Азербайджаном. Получается, что и здесь команда Пашиняна просчиталась: попала в слишком большую зависимость от людей, которым Армении нужна лишь как инструмент, причем не против Азербайджана. Соответственно, когда этим людям становится выгодным прогресс в армяно-азербайджанских переговорах, они давят на зависимый от них Ереван, а не на независимый Баку.

Результаты пятого брюссельского раунда

Именно это обстоятельство – ЕС ради опережения Москвы понадобились явные достижения в брюссельском формате – объясняет итоги переговоров, изложенные в заявлении Шарля Мишеля.

Во-первых, Мишель сообщил, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь подтвердили приверженность делимитации армяно-азербайджанской границы на основе Алматинской декларации 1991 года с дополнительным уточнением: территория Азербайджана должна составлять 86600 кв км, а территория Армении – 29800 кв км. На первый взгляд здесь отражено недавнее требование Пашиняна, чтобы площадь Республики Армения, до сих пор не делимитировавшей границу с Грузией и Турцией, была признана Азербайджаном в размере 29800 кв км, однако на самом деле этот пункт является признанием иного характера: Ереван признает Карабах территорией Азербайджана. Площадь Азербайджанской Республики составляет 86600 кв км именно с учетом площади Карабахского экономического района.

Очевидно, что Ильхам Алиев в ответ на желание Никола Пашинян зафиксировать площадь Республики Армении предложил одновременно зафиксировать и площадь Азербайджанской Республики. Сделать это можно только при отказе Еревана от территориальных претензий на Карабахский экономический район, то есть в Брюсселе Пашинян оказался перед выбором: или территориальная целостность Армении, или сохранение сепаратистского проекта в Карабахе. Третьего варианта "ничего не выбирать и еще подождать" у армянского премьера не было, поскольку, как было сказано выше, ЕС требовались конкретные результаты. Таким образом, Брюссель и Баку прожали пашиняновский Ереван на формулу Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан!". Также Мишель рассказал о решении возобновить работу двусторонней комиссии по делимитации: когда есть общая формула, есть о чем договариваться на земле.

Во-вторых, по открытию коммуникаций было достигнуто "существенное сближение сторон по открытию железнодорожного сообщения в Нахчыван и через него" с обязательством завершить подготовку документов об условиях этого сообщения и строительстве необходимой инфраструктуры, включая "конкретное расписание" строительных работ. Речь идет об открытии железнодорожной ветки Зангезурского коридора, прописанном в девятом пункте Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. Азербайджан более двух лет строит свою часть Зангезурского коридора и по планам закончит железнодорожную ветку летом 2024 года, в то время как Армения не уложила ни одного рельса и даже не определила маршрут дороги на своей территории.

Более того, с некоторых пор Никол Пашинян стал заявлять, что Армения в целом не обязана строить Зангезурский коридор, видимо, все так же надеясь на поддержку Запада: беспрепятственное транспортное сообщение между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном прописано в российском документе, значит, антироссийским силам может быть интересно этот проект отменить. Снова просчет: антироссийские силы в ЕС нейтральны к проекту Зангезурского коридора, а Азербайджан принципиально настаивает на его реализации – поэтому и здесь тоже Мишель надавил на Пашиняна, потребовав в том числе составить расписание запуска дороги. Важно добавить, что в заявлении Мишеля сказано и о пользе для Армении: она получит через Нахчыван железнодорожный выход в Иран. То есть Баку стремится стимулировать пробуждение в Ереване хотя бы чувства выгоды от проекта, если уж чувство долга пробудить не удается.

В-третьих, Мишель осудил власти Армении за незаконный захват двоих азербайджанских солдат, месяц назад заблудившихся на условной границе. Тогда, в середине апреля, армянские силовики засняли и опубликовали пытки, которые они применяли к одному из граждан Азербайджана, и Баку обратился в международные структуры за содействием освобождению своих солдат. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что те видео с пытками сильно ударили по имиджу Армении на Западе: государство, пытавшееся изобразить себя жертвой и мирным жителем Южного Кавказа, обнажило свою агрессивную националистическую природу. Ситуацию только ухудшило то, что в начале мая один из захваченных солдат был нелегально осужден на 11,5 лет заключения – в то время как Азербайджан традиционно возвращает заблудившихся армянских военных домой.

В заявлении Мишеля сказано: "Задержанные должны быть освобождены в течение ближайших недель… Солдаты, которые просто заблудились и пересекли границу, должны в дальнейшем освобождаться в кратчайшие сроки". Это новое обязательство Еревана, причем не только перед Баку, но и перед Брюсселем, а потому режим Никола Пашиняна не сможет игнорировать его без последствий для собственных западных устремлений.

В-четвертых, о карабахских армянах в заявлении Мишеля сказано только в контексте поддержки Брюсселем позитивной повестки дня, разработанной Баку для реинтеграции этих людей (Мишель называет их "это население") в азербайджанское государство и общество. Ни о каких других вариантах, кроме обеспечения прав и безопасности карабахских армян в составе Азербайджанской Республики, Мишель не говорит. Вновь, это означает согласие Евросоюза с мирным подходом Азербайджана к вопросу Карабаха и отказ даже от упоминания конфронтационной точки зрения Армения. Брюссель здесь проявляет последовательность: если Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана, то и население Карабаха он должен признавать гражданами Азербайджана.

Таким образом, пятый раунд переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе прошел действительно результативно, чему способствовала настроенность президента Азербайджана и председателя Евросовета на прогресс в урегулировании. В отсутствие Макрона премьер-министр Армении оказался в зависимом меньшинстве и был вынужден согласиться на то, что старался отложить в долгий ящик:

признал площадь Азербайджанской Республики в 86600 кв км, то есть вместе с Карабахским экономическим районом;

согласился наладить работу по строительству армянской части железнодорожной ветки Зангезурского коридора по установленному расписанию;

обязался вернуть на родину незаконно захваченных азербайджанских солдат;

подписался под реинтеграцией карабахских армян в государство и общество Азербайджана.

Конечно, как и прежде, по возвращении в Ереван Никол Пашинян может опять начать придумывать отговорки и ничего не делать, однако теперь за его поведением будут наблюдать не только в нежеланных ему Баку и Москве, но и в Брюсселе, одобрения которого так жаждет армянский премьер. Недаром шестой брюссельский раунд переговоров Алиева и Пашиняна назначен на июль – ЕС не хочет еще раз допустить потерю инициативы в армяно-азербайджанском урегулировании, а значит, будет следить, чтобы Армения выполняла то, что обещала Европе.