КПП на Лачинской дороге: как проходит контроль

Опубликовано: 23:08, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео

Видео с КПП на Лачинской дороге, на котором запечатлен контроль азербайджанскими пограничниками машин, едущих из Армении в Ханкенди, опубликовано в сети.

Процедура паспортного контроля и досмотра азербайджанскими пограничниками автомобилей, въезжающих из Армении на Лачинскую дорогу, была запечатлена на видео.

Как видно из ролика, азербайджанские пограничники, действуя в целях обеспечения безопасности, выполняют свои обязанности на высоком профессиональном уровне.

Кроме того, судя по видео, процесс проходит дисциплинированно и вежливо - с обеих сторон.

Ролик в очередной раз доказывает безосновательность утверждений Еревана о т.н. "блокаде" Лачинской дороги и якобы "этнической чистке" в Карабахе.