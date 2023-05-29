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Медресе для слепых откроет двери в Грозном

Медресе для слепых откроет двери в Грозном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Летом в столице Чечни откроется медресе для слепых и слабовидящих детей. В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы. Педагоги медресе пройдут профильные курсы.

Чтение Корана по методу Брайля смогут освоить слепые и слабовидящие дети в адаптированном для их нужд медресе. Школа откроется в Байсангуровском районе чеченской столицы. Планируется, что первых учеников заведение сможет принять уже этим летом.

Как уточнили в мэрии региональной столицы, в школе будут организованы два класса, которые смогут вмещать до трех десятков учеников.

«Медресе будет оснащено Коранами и другими учебными пособиями, отпечатанными по системе Брайля. Кроме того, объект также будет оборудован тактильными напольными указателями и специальными настенными указателями для слабовидящих»

– пресс-служба мэрии Грозного.

Педагогический состав школы пройдет специальные курсы перед началом преподавания.

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