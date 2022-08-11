Председателю Управления мусульман Кавказа вручили награду в Москве

Глава РПЦ наградил орденом председателя УМК. Аллахшукюр Пашазаде прибыл в российскую столицу, чтобы поучаствовать в мусульманском форуме.
В Москве 19 сентября состоялось награждение председателя Управления мусульман Кавказа. Об этом информирует на своем портале Русская православная церковь.
Патриарх Кирилл передал ему орден РПЦ.
"Во внимание к вкладу в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде награду РПЦ — орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси (I степени)"
– пресс-служба РПЦ
Ранее на этой неделе сообщалось, что Пашазаде приедет в ближайшее время в Россию для участия в Международном мусульманском форуме. Он состоится в столице страны 21 сентября.