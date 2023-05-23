Опубликовано: 9:45, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном состоялся митинг против посягательств на мусульманские ценности. На акцию, которая прошла в мечети "Сердце Чечни" собралось порядка 10 тыс человек.

Митинг против осквернения исламских ценностей состоялся в грозненской мечети "Сердце Чечни", участниками данной акции стали около 10 тыс мусульман, сообщает Telegram-канал ЧГТРК "Грозный".

Верующие собрались на митинг, чтобы выразить свое недовольство из-за инцидента в Волгограде, где местный житель Никита Журавель выложил в интернет в видео, в котором он сжигает Коран возле Соборной мечети города.

Глава Духовного управления мусульман Чечни Салах-Хаджи Межиев, выступая перед собравшимися, назвал сожжение священной книги преступлением против ислама и человечности. Также он заявил, что поступок ксенофоба выходит за все рамки.

Кроме того, Межиев отметил, что такими действиями провокаторы объявляют войну всем мусульманам.

Стоит добавить, что Журавель, поиздевавшийся над Кораном, был задержан. Как установило следствие, он сжег священную книгу по указке Службы безопасности Украины. Было возбуждено уголовное дело, которое поручили чеченскому следкому.