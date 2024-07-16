День рождения пророка Мухаммеда: когда и как отмечают Мавлид в 2024 году?

Пророк Мухаммед родился в месяц Раби уль-Авваль. В день его рождения отмечается Мавлид. В каком году родился и умер пророк? В какой день он появился на свет? Как мусульмане празднуют его день рождения?

Пророк Мухаммед, как принято считать, родился на 12-й день исламского месяца Раби-уль Авваль. При этом посланник Аллаха родился и умер в один и тот же день.

Когда родился пророк Мухаммед?

Точная дата рождения пророка Мухаммеда не известна, из-за чего на эту тему ведут дискуссии ученые, занимающиеся жизнью пророка, и богословы.

Тем не менее, принято считать, что появление будущего посланника Аллаха произошло на 12-й день месяца Раби уль-Авваль.

В 2024 году день рождения пророка Мухаммеда выпадает на ночь с 14 на 15 сентября.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Сколько лет назад родился пророк Мухаммед?

Пророк Мухаммед родился примерно в 570 году н.э. Соответственно, посланник Аллаха появился на свет 1454 года назад.

В каком веке родился пророк Мухаммед?

Посланник Аллаха появился на свет в VI веке н.э.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какой день недели родился пророк Мухаммед?

Что касается дня недели, то посланник Аллаха родился в понедельник. Кроме того, в понедельник он стал пророком. Об этом сказал известный сподвижник Мухаммеда, участник битвы при горе Ухуд и других походов пророка Абу Катада аль-Ансари.

"Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о посте по понедельникам, и он сказал: "В этот день я родился и в этот день я был послан (пророком)"

– Абу Катада аль-Ансари

Стоит добавить, что посланник Аллаха ушел из жизни тоже в понедельник. Захоронен он был в среду.

Кто была мать пророка?

Мамой пророка была девушка из знатной семьи из племени курайшитов. Она родила пророка от Абдуллаха ибн Абд аль-Мутталиба, который был одним из уважаемых мужчин в Мекке. В 569 году они поженились.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Амина забеременела в пятницу месяца Раджаб, а родила – в понедельник 12 числа месяца Раби уль-Авваль. До пяти лет Мухаммед воспитывался бедуинами из племени "Бану са'ад".

За время, проведенное в племени бедуинов, маленький Мухаммед обучился традициям и арабскому языку. Его кормилицей все это время была женщина Халима ас-Садия (настоящее имя – Халима бинт Абу Зуайб).

Когда Мухаммеду исполнилось 5 лет, Амина забрала мальчика обратно. Она умерла в 577 году в селе аль-Абва между Мединой и Меккой.

Когда умер пророк Мухаммед?

Пророк Мухаммед скончался в 632 году (11-й год по мусульманскому календарю хиджра) в понедельник на 12-й день месяца Раби уль-Авваль. Погребение произошло в 14-й день месяца.

То есть посланник Аллаха родился и умер в один и тот же день.

Можно ли праздновать день рождения пророка Мухаммеда?

Мусульмане в день рождения пророка отмечают Мавлид. В 2024 году он выпадает на 14-15 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако стоит учесть, что Мавлид не является праздником, у мусульман нет традиции устраивать торжества по случаю дня рождения посланника Аллаха.

Как поздравить с днем рождения пророка Мухаммеда?

Несмотря на то, что у последователей ислама не принято праздновать день рождения Мухаммеда, мусульмане могут пожелать своим друзьям, коллегам, родным и близким самые наилучшие пожелания.

Что нужно делать в день рождения пророка Мухаммеда?

В день рождения пророка Мухаммеда у мусульман принято читать и слушать Коран, а также говорить о посланнике Аллаха и восхвалять его.

Помимо этого, ежегодно в мусульманских странах и регионах России проводятся конкурсы среди хафизов – чтецов Корана.

Что касается поста, то пророк Мухаммед практиковал отказ от еды и питья в дневное время суток по понедельникам и четвергам. Верующие могут выбрать несколько дней в месяце Раби уль-Авваль для соблюдения уразы.