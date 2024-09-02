Пост, салават, Мавлид: что нужно делать в месяц Раби уль-Авваль 2024?

Месяц Раби уль-Авваль – это третий месяц в исламском календаре. На 12 день месяца родился пророк Мухаммед. Что нужно делать в этот месяц? Как держать пост? Что такое салават? Как отметить Мавлид?

Месяц Раби уль-Авваль входит в число самых значимых в мусульманском лунном календаре. В этот месяц появился на свет пророк Мухаммед.

Когда начинается и заканчивается месяц Раби уль-Авваль 2024?

Месяц Раби уль-Авваль – третий месяц в лунном календаре мусульман. В 2024 году он начался 4 сентября. Конец месяца выпадает на 3 октября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На 12 день месяца Раби уль-Авваль родился пророк Мухаммед. В 2024 году день рождения посланника Аллаха приходится на ночь с 14 на 15 сентября. В этот день мусульмане отмечают Мавлид.

Чтение Корана

Один из лучших способов стать ближе к Аллаху и пророку Мухаммеду в месяц Раби уль-Авваль – ежедневное чтение Корана. Посланник Всевышнего вдохновлял своих последователей на регулярное чтение Писания и размышления над его смыслом.

В одном из хадисов пророка сказано, что за каждую прочитанную букву из Корана мусульманину засчитывается доброе дело, а за одно доброе дело воздается в десятикратном размере.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Ежедневное чтение Священного Писания отстраняет от жизни верующих дьяволов и помогает обрести милость Аллаха. Кроме того, процесс дает исцеляющий и успокаивающий эффект.

Богоугодным делом считается и слушание Корана. За это тоже даруется награда, однако слушающим Писание следует вести себя смиренно, вслушиваться и размышлять. Важно также соблюдать тишину, избегать смеха и пустых разговоров.

Салават в Раби уль-Авваль

Еще одно важное дело – совершение салавата. Это молитва с возвеличиванием пророка Мухаммеда. Мусульманам стоит просить Всевышнего даровать мир и благословение своему посланнику.

Салават можно проговаривать в любое время. В нем заключено множество благословений.

Изучение жизни пророка Мухаммеда

Помимо этого, необходимо изучать биографию пророка Мухаммеда. Узнавать жизнь посланника Аллаха – очень важное дело, помогающее познать Сунну, глубоко понять религию, Коран, приобрести знания о вероубеждении и узнать правила поведения, которых необходимо придерживаться мусульманам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что последователи ислама должны познать не только пророческую миссию, но и жизнь посланника Аллаха в быту, его нрав и действия – информация об этой важной части биографии пророка обычно менее известна верующим.

Встречи с родными и близкими

В исламе очень важны родственные связи и хорошее отношение к людям. Верующим следует посвятить месяц Раби уль-Авваль своим родным и близким. Так они исполнят сунну пророка.

Мусульманам стоит навещать родственников, приглашать их в гости, угощать и дарить им подарки без какого-либо повода, но с намерением довольства Аллаха.

Пост в месяц Раби уль-Авваль

В месяц рождения пророка Мухаммеда верующим рекомендуется уделить несколько дней соблюдению поста. Ураза (пост) – это сунна, которую посланник Аллаха практиковал по понедельникам и четвергам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост необходимо держать через отказ от еды и питья в дневное время суток. Помимо этого, следует отказаться от всего запретного. Такая практика поможет последователям ислама стать ближе к пророку и Аллаху.

Мавлид: что нужно делать?

Мавлид – празднование дня рождения пророка Мухаммеда, которое, как принято считать, произошло на 12-й день месяца Раби уль-Авваль.

Хотя Мавлид не является мусульманским праздником (в исламе их только два – Ураза-байрам и Курбан-байрам), в день рождения посланника Аллаха проводятся различные мероприятия, например, конкурсы чтецов Корана (хафизов).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователям ислама в этот день следует посвятить свое время чтению и слушанию Корана, молитвам, восхвалению пророка Мухаммеда.

Несмотря на то, что традиции поздравлять друг друга с днем рождения пророка нет (хотя на эту тему все же ведутся дискуссии), мусульмане могут пожелать своим друзьям и родственникам всего самого наилучшего.