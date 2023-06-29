Машина с людьми застряла в реке в Абхазии

Опубликовано: 12:21, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Абхазии

Трех человек спасли из бурной горной реки в Абхазии. Детали инцидента рассказали в МЧС республики. Спасенных отвезли в Сухум.

Грузовик застрял в реке в Абхазии. О ЧП сообщили в МЧС республики.

Трое мужчин на грузовике "ЗИЛ" попытались перебраться через реку Восточная Гумиста. События происходили в ее верховьях, неподалеку от СухумГЭС.

Машина полностью заехала в реку, но в итоге сломалась и встала. Выбраться на берег самостоятельно водитель и пассажиры не могли.

Спасательная машина успешно форсировала водную преграду, а затем на буксире вытащила "ЗИЛ" из реки вместе с людьми.

Спасенные были отвезены в Сухум, а их грузовик - доставлен в безопасное место.