Машина с людьми застряла в реке в Абхазии

Трех человек спасли из бурной горной реки в Абхазии. Детали инцидента рассказали в МЧС республики. Спасенных отвезли в Сухум.
Грузовик застрял в реке в Абхазии. О ЧП сообщили в МЧС республики.
Трое мужчин на грузовике "ЗИЛ" попытались перебраться через реку Восточная Гумиста. События происходили в ее верховьях, неподалеку от СухумГЭС.
Машина полностью заехала в реку, но в итоге сломалась и встала. Выбраться на берег самостоятельно водитель и пассажиры не могли.
Спасательная машина успешно форсировала водную преграду, а затем на буксире вытащила "ЗИЛ" из реки вместе с людьми.
Спасенные были отвезены в Сухум, а их грузовик - доставлен в безопасное место.