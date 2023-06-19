Абхазские спасатели вторые сутки ищут белорусского мальчика

Опубликовано: 20:31, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего мальчика из белорусского Пинска, приехавшего с родителями отдохнуть в Абхазии и накануне упавшего в горную речку у Гегского водопада.

Абхазским спасателям вторые сутки не удается найти четырехлетнего ребенка из Беларуси, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего ребенка, упавшего в субботу в реку Гега. В поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Поисками пропавшего ребенка занимаются и добровольцы – так, представители компании "Абхаз Аэро" предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха никаких результатов не принесли.

"Уровень реки весьма высокий из-за дождей, ее течение бурное, стремительное, что, в свою очередь, не может не отразиться на поисках. Поисковая операция продолжается"

- МЧС Абхазии

Напомним, четырехлетнего ребенка, приехавшего с родителями на отдых из белорусского города Пинск, в субботу вечером унесло течением реки Гега. Все произошло в районе Гегского водопада между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.