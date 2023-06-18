Ребенка унесло рекой в Абхазии

Опубликовано: 16:16, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ребенка, упавшего в реку, ищут в Абхазии. ЧП случилось накануне с туристами из Беларуси. Поисковая операция продолжается.

Ребенок-турист упал в горную реку Гега в Абхазии, о ЧП сообщили в МЧС республики

Семья - родители и четырехлетний сын - приехали в Абхазию отдохнуть из белорусского Пинска. Накануне вечером они находились у Гегского водопада, и мальчик упал в воду. Бурное течение унесло его.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 20.34. Ребенка ищут более 50 спасателей из четырех городов. На место событий выехал глава МЧС Лев Квициния.