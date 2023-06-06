Ливни затопили дорогу в Нальчик

Опубликовано: 18:26, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автодорога Нальчик – Майский частично оказалась под водой после продолжительных ливней. Ведутся восстановительные работы.

После продолжительных ливней в Кабардино-Балкарии под воду ушла часть автодороги Нальчик – Майский. Кроме того, разгул стихии повредил городской водозабор в Нальчике, где уровень воды также остается высоким. Об этом сообщил региональный лидер Казбек Коков.

«В настоящий момент оказался подтопленным участок автодороги Нальчик-Майский в районе селения Черная Речка. На месте несут дежурство все оперативные службы. Прошу вас соблюдать меры предосторожности и заранее выбирать имеющиеся объездные маршруты»

– Казбек Коков

В этой связи глава республики заявил о том, что власти региона делают все, чтобы последствия разгула стихии были ликвидирован максимально быстро.