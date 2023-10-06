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Лидер "Грузинской мечты" в шутку ограничил полномочия президента

Лидер &quot;Грузинской мечты&quot; в шутку ограничил полномочия президента
© Фото: сайт президента Грузии
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сегодня подшутил над президентом страны Саломе Зурабишвили. Он сказал, что новый закон о митингах и вовсе не будут отправлять на подпись президенту.

Глава "Грузинской мечты" заявил, что изменения в закон об акциях протеста вступят в силу без согласия президента Саломе Зурабишвили.

"Мы решили не отправлять поправки к закону на подпись президенту. Соответственно, закон вступит в силу немедленно"

– Ираклий Кобахидзе

Политик пояснил, что "Мечта" хочет действовать таким образом согласно ст.36 Конституции, в которой описываются полномочия парламента.

Кобахидзе пошутил

Однако позже генсек правящей партии Мамука Мдинарадзе пояснил, что Кобахидзе просто подшутил над оппозицией, показав таким образом ее слабость.

"Предлагаю в год раз узаконить такую шутку, чтобы доказать невежество, некомпетентность и вредительство оппозиции. Была заброшена маленькая удочка, а на нее попались те, кто говорит от лица всей оппозиции, это невероятно. Я не думал, что сиюминутная шутка произведет такой эффект"

– политик

Реакция Зурабишвили

Грузинский президент, со своей стороны, ожидаемо заявила, что наложит вето на закон, так как он, по ее словам, накладывает ограничения на право на свободу собраний и слова.

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Протесты в Грузии: власти ужесточают закон о митингах

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