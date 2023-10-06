Лидер "Грузинской мечты" в шутку ограничил полномочия президента

Глава "Грузинской мечты" заявил, что изменения в закон об акциях протеста вступят в силу без согласия президента Саломе Зурабишвили.
"Мы решили не отправлять поправки к закону на подпись президенту. Соответственно, закон вступит в силу немедленно"
– Ираклий Кобахидзе
Политик пояснил, что "Мечта" хочет действовать таким образом согласно ст.36 Конституции, в которой описываются полномочия парламента.
Кобахидзе пошутил
Однако позже генсек правящей партии Мамука Мдинарадзе пояснил, что Кобахидзе просто подшутил над оппозицией, показав таким образом ее слабость.
"Предлагаю в год раз узаконить такую шутку, чтобы доказать невежество, некомпетентность и вредительство оппозиции. Была заброшена маленькая удочка, а на нее попались те, кто говорит от лица всей оппозиции, это невероятно. Я не думал, что сиюминутная шутка произведет такой эффект"
– политик
Реакция Зурабишвили
Грузинский президент, со своей стороны, ожидаемо заявила, что наложит вето на закон, так как он, по ее словам, накладывает ограничения на право на свободу собраний и слова.