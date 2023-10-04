Протесты в Грузии: власти ужесточают закон о митингах

Опубликовано: 23:44, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские депутаты спешно вводят поправки, ужесточающие правила проведения демонстраций. Основная цель нововведений – обеспечить безопасность людей.

Новые ограничения по акциям протеста вскоре будут действовать в Грузии – парламент республики в ускоренном порядке принял (пока в первом чтении) соответствующие поправки. В частности, запрещается устанавливать в местах проведения митингов конструкции, опасные для демонстрантов или мешающие полицейским.

Инициативу прокомментировал один из ее авторов, депутат от правящей "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе. Он пояснил, что парламентарии решили ускорить обновление законодательства после того, как СГБ раскрыла планы оппозиции по свержению власти в октябре-декабре.

"Мы не можем ждать того факта, когда на весы будет поставлена жизнь или здоровье хотя бы одного гражданина. Поэтому мы принимаем незамедлительные меры"

– депутат

Миканадзе заявил, что внесенные поправки не ограничивают право граждан на свободу собраний и выражение мнения. В то же время, изменения нацелены на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности.