США готовят интервенцию на Южном Кавказе

На фоне кризиса в российско-армянских отношениях США хотят воспользоваться ситуацией и пустить щупальца на Южном Кавказе. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявила о том, что США хотят направить на Южный Кавказ миссию по реагированию на стихийные бедствия.

Цель миссии - координация гуманитарной миссии США и реагирование на кризисные ситуации. Формально Вашингтон объявил своим объектом борьбу со стихийными бедствиями, но, зная подлинную стратегию Соединенных Штатов на постсоветском пространстве, мы можем заключить, что они не ограничиваются спасением людей и защитой мирного населения.

США в Грузии

В качестве центров координации миссии выбраны Грузия и Армения. Присутствие американцев в Грузии больших вопросов не вызывает. Вашингтон еще с 2003 года (революции Саакашвили) там прочно обосновался. В стране работают десятки западных НПО. Со сменой правительства в 2012 году и особенно после начала специальной военной операции на Украине позиции США покачнулись. Саакашвили сидит в тюрьме, а Грузия не вводит санкции против России. Недавно Грузии отказали в статусе кандидата в члены в ЕС, а Россия возобновила с ней авиасообщение.

Но американцы не успокаиваются. В марте в Тбилиси попытались устроить еще одну революцию под предлогом борьбы против закона об иноагентах. Правительство Гарибашвили выстояло, однако подрывная работа Вашингтона продолжилась. На днях выяснилось, что США готовят новый переворот против, как они уже открыто говорят, "пророссийского режима". На этот раз предлог - импичмент против президента Саломе Зурабишвили, которую обвиняют в саботаже евроинтеграции в интересах оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Руководство в Тбилиси уже раскусило планы Вашингтона. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе потребовал от США разъяснений в связи с выявленным фактом финансирования USAID тренингов по подготовке смены режима в Грузии.

США в Армении

С другого фланга американское руководство нашло себе опору в Армении. Ереван проиграл Карабахскую войну и не пытался противостоять антитеррористической операции ВС Азербайджана 19-20 сентября. И то, и другое Пашинян использовал для сочинения обвинений в адрес России. Однопартийцы Пашиняна открыто называют Россию "ненадежным союзником", не гарантирующим безопасность в регионе. На последние события в Азербайджане накладывается целая череда выпадов против Москвы: отправка жены Пашиняна в Киев, военные учения с американцами, гуманитарная помощь Киеву и недавняя ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского президента.

Учитывая все эти геополитические реалии в регионе, становится очевидным, что США хотят заместить Россию. В Грузии они открыто планируют госпереворот и приход к власти верного Саакашвили или хотя бы людей из его клана. В Армении рассчитывают отыграть на "обидах" и предложить себя в качестве "надежного союзника" и "гаранта безопасности".

ЕС - марионетка США

Франция (вкупе с ЕС) в этом деле будет только помогать США. Европейцы еще до последней эскалации отправляли гуманитарную миссию в Армению для "защиты" границы с Азербайджаном. ЕС выступает инструментом в руках США. Ведь там, где идет евроинтеграция, появляются американский бизнес и американские военные. Макрон уже начал готовить поле для захода Брюсселя (ЕС и НАТО) в Армению, обвинив Россию в предательстве Армении и сговоре с Турцией.

Таким образом, учитывая уже доказанные факты подготовки USAID госпереворота в Грузии, становится ясно, что в Армении они преследуют ту же цель - разворот страны на Запад. Разница только в том, что в Ереване не нужно совершать госпереворот, а в Тбилиси - нужно.