Курс евро пробил психологический потолок в 100 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с февраля 2024 года, увеличившись на 0,98% до 100,02 рубля. Ранее Минфин заявлял о том, что сейчас курс рубля к доллару находится на уровне, предсказанном правительством.

Сегодняшние данные валютных торгов на Московской бирже оказались неутешительными для российского рубля. Курс евро впервые с февраля 2024 года превысил отметку в 100 рублей. В 16:29 по московскому времени евро достиг отметки 100,02 рубля, что составляет увеличение на 0,98%.

На данную динамику повлияло несколько факторов: нестабильная экономическая ситуация в стране и геополитические факторы. Например, санкции со стороны других стран или неопределенность в международных отношениях могут способствовать укреплению иностранной валюты по отношению к российскому рублю.

Резкое увеличение курса евро может повлиять на экономику страны. Повышение стоимости иностранной валюты делает импортные товары дороже для российских компаний и граждан, что может привести к инфляции и ухудшению покупательной способности населения.

Напомним, ранее глава Минфина заявил о том, что сейчас курс рубля к доллару находится на уровне, предсказанном правительством, и отражает сложную экономическую ситуацию как в мире в целом, так и внутри страны.