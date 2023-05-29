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Купаться только в пересохших водоемах разрешили жителям Алматы

Купаться только в пересохших водоемах разрешили жителям Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лето в Алматы, как и всегда, обещает быть жарким. Однако освежиться с помощью купания законопослушные горожане вряд ли смогут: плавать разрешено только в двух водоемах, которые стоят без воды.

Жители Алматы, не желающие нарушать закон, смогут искупаться только в двух городских водоемах, - правда, ни в одном, ни в другом нет (и не предвидится) воды.

Как сообщает Sputnik Казахстан, с 2019 года, когда власти города издали соответствующее постановление, купаться можно только:

  • на озере Сайран,
  • на пляжах "Гулдер" и "Роща Баума" у Большого Алматинского канала.

В ДЧС Алматы несколько дней назад подтвердили эту информацию, предупредив, что нарушителям грозит штраф.

Однако озеро Сайран этим летом останется без воды. Сначала в нем проходила очистка дна, а затем вокруг него было решено создать парк. Работы начнутся только в августе, но сухим озеро останется на протяжении всего лета.

Что касается Большого Алматинского канала, то в нем также нет воды, а дно усеяно разнообразным мусором.

А вот любимые местными жителями горные реки, напротив, вошли в число самых опасных для купания мест.

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