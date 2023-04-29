В Алматы стартует сезон фонтанов

Опубликовано: 5:19, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Алматы 1 мая стартует сезон фонтанов. В настоящее время в городе установлено 150 фонтанов.

В Алматы готовятся к запуску фонтанов, информирует пресс-служба акимата города. Уточняется, что в этом году сезон фонтанов начнется раньше обычного, так как фонтаны могут функционировать при температуре выше +5С.

"По новым правилам содержания и технического обслуживания фонтанного хозяйства, городские фонтаны будут работать с 1 мая по 1 октября ежедневно с 08:00 до 23:00" – говорится в сообщении.

В акимате отметили, что в настоящее время в городе установлено 150 фонтанов, из которых 64 находятся в коммунальной собственности. Купание в фонтанах запрещено.