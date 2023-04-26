В трех казахстанских мегаполисах заработает интернет 5G

Опубликовано: 2:05, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан планирует внедрить технологию 5G в трех крупных городах страны уже в нынешнем 2023 году, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

В трех казахстанских мегаполисах уже в нынешнем 2023 году заработает беспроводная технология мобильной связи 5G, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

В первую очередь технология будет внедрена в Астане, Алматы и Шымкенте, а затем и в некоторых областных центрах. К 2027 году охват городов республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%, - рассказал Мусин, передает Sputnik Казахстан.

Также в стране будет построена сеть, которая обеспечит высокоскоростным доступом к сети Интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах. Дойдет мобильный интернет и до казахстанских дорог – он заработает на 17 тыс км автотрасс, на которых для этого установят 487 антенных опор.

Как пояснил министр, уже сейчас в стране растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в сети, и связано это с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение. Со времен пандемии трафик достиг 1 тыс петабайт, а пользуется интернетом 90,9% населения.

В то же время премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов считает, что операторы связи за последние три года значительно, почти на 60%, снизили инвестиции в отрасль, поскольку им проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру.

"Такую ситуацию нужно коренным образом менять", - потребовал Смаилов.